سياسة
3 دقيقة قراءة
طعن في نيوزيلندا.. ماذا قالت رئيسة الوزراء عن تفاصيل الهجوم وهوية المهاجم؟
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن المهاجم الذي طعن وأصاب أشخاصاً في أحد مراكز التسوق، مواطنٌ من سريلانكا يقيم في نيوزيلندا منذ عشرة أعوام، استلهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي وكان تحت مراقبة مستمرة.
طعن في نيوزيلندا.. ماذا قالت رئيسة الوزراء عن تفاصيل الهجوم وهوية المهاجم؟
لم تفصح أرديرن علناً عن هوية الرجل قائلة إنه كان خاضعاً لأمر مراقبة من المحكمة / AP
3 سبتمبر 2021

قالت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، إن الشرطة قتلت بالرصاص "متطرفاً" مسلحاً بسكين، كان معروفاً لدى السلطات، الجمعة، بعدما طعن وأصاب ستة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق.

وأضافت أن المهاجم، هو مواطن من سريلانكا يقيم في نيوزيلندا منذ عشرة أعوام، استلهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي وكان تحت مراقبة مستمرة.

وقالت أرديرن إن المهاجم "كان مؤيداً لفكر داعش"، وأعربت عن أسفها قائلة: "كان هذا هجوماً عنيفاً، لا معنى له.. أنا آسفة لحدوثه".

كما ذكرت أن المهاجم مراقب منذ نحو خمسة أعوام، وقالت إنه قتل في غضون 60 ثانية من بدء الهجوم في مدينة أوكلاند.

وقال أحد رواد المتجر ويدعى ميشيل ميلر لموقع ستاف الإخباري الإلكتروني إن الشرطة التي تراقب الرجل ظنت أنه ذهب إلى المتجر في نيو لين للتسوق، لكنه التقط سكيناً من على أحد أرفف العرض وبدأ "يجري في أنحاء المكان مثل المجنون" وهو يطعن الناس.

وقال أندرو كوستر مفوض الشرطة في إفادة إن "الرجل كان يتحرك بمفرده، الشرطة واثقة من عدم وجود تهديدات أخرى لأرواح الناس".

قالت السلطات إن المهاجم جاء إلى نيوزيلندا في عام 2011 ولفت انتباه السلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ولم تفصح أرديرن علناً عن هوية الرجل، قائلة إنه كان خاضعاً لأمر مراقبة من المحكمة بسبب إجراءات قانونية، وأن قوانين التكتم منعت المسؤولين من الإفصاح عن معلومات خاصة عنه.

وأضافت رئيسة الوزراء أنها كانت "على علم به شخصياً" قبل الهجوم، وأن السلطات كانت تراقبه لأنهم لم يتمكنوا من إبقائه في السجن.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصاً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/ آذار 2019.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان هجوم اليوم الجمعة نوعاً من الثأر للهجوم على المسجدين في 2019، قالت أرديرن إن هذا لم يتضح.

وبينما وحد رد فعل أرديرن المتعاطف الشعب في 2019 بعد الهجوم على المسجدين، فإن هجوم اليوم الجمعة سيؤدي على الأرجح إلى تساؤلات بشأن سبب بقاء المهاجم مطلق سراح على الرغم من أن السلطات كانت لديها شكوك بشأنه.

من جانبها صرحت خدمة سان جون للإسعاف أن واحداً من المصابين الستة في حالة خطيرة وثلاثة في حالة حرجة واثنين حالتهما متوسطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us