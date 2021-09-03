قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن بلاده تعمل مع تركيا وقطر عن كثب لإعادة فتح "مطار حامد كرزاي" في العاصمة الأفغانية كابل بأقرب وقت ممكن.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن البعثة الأمريكية الخاصة بأفغانستان تواصل عملها في العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى أنه سيزورها نهاية الأسبوع، ويلتقي الأفغان الذين جرى إجلاؤهم هناك.

وأشار إلى أنه سيتوجه من الدوحة إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية 20 دولة لبحث الأوضاع في أفغانستان.

وأضاف أن بلاده "تواصل العمل مع حليفينا تركيا وقطر من أجل النهوض بالعاصمة كابل مجدداً، وإعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في أقرب وقت".

ورداً على سؤال حول الأنباء الواردة بخصوص أن طالبان تعتزم تكليف القيادي لديها ملا عبد الغني برادر، بتشكيل الحكومة المقبلة، قال بلينكن إنه سمع تلك الأخبار، وإنها ليست مؤكدة بعد، لافتاً إلى أنه سيعلق على الموضوع في حال تأكيده.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريباً، بما فيها العاصمة.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، فرضت حركة طالبان سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه.