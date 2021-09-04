أهم الأحداث:

وسائل إعلام أفغانية تقول إن طالبان سيطرت على ولاية بانشير، وبايدن يأمر بفحص إمكانية نزع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

الجديد على TRT عربي:

العائلة النووية في كوريا الشمالية.. ماذا تعرف عنها؟

"أوان الانتقام".. هل تتدخل واشنطن في الانتخابات الروسية؟

شاهد!

مقاتلات تركية في سماء بولندا

وسط ترقب للحكومة.. حديث عن سيطرة طالبان على ولاية بانشير وكل أفغانستان

أفادت أنباء تداولتها وسائل إعلام أفغانية، الجمعة، بأن حركة طالبان تمكنت من السيطرة على ولاية بانشير شمالي أفغانستان، لكن طالبان لم تصدر أي إعلان رسمي بعد، حسب وكالة الأناضول. [TRT عربي]

من جانبها، ذكرت ثلاثة مصادر من طالبان أن الحركة تسيطر حالياً على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بانشير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابل، حسب وكالة رويترز. [TRT عربي]

وتأتي هذه الأنباء مع استمرار القتال المتقطع بين "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية"، منذ أسبوعين، حيث حشدت الحركة قوات تابعة لها في الولاية ومحيطها، خلال الفترة الماضية. [TRT عربي]

بايدن يأمر بفحص إمكانية نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر/أيلول

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق لمكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة. [TRT عربي]

وذكر بايدن في بيان "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية في ما يخص نزع السرية عن وثائق تخص تلك الهجمات الإرهابية على أمريكا". [TRT عربي]

وأضاف أنه "سيتواصل باحترام مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات، أرحب بأصواتهم وبصيرتهم ونحن نرسم طريقاً للمضي قدماً". [TRT عربي]