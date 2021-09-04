سياسة
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وفقاً لاستطلاعات.. الانتخابات المبكرة في كندا ستأتي بنتائج عكسية لترودو
أظهرت استطلاعات للرأي تقهقر رئيس الوزراء الكندي الليبرالي جاستن ترودو، قبل انتخابات مبكرة دعا إلى إجرائها، على أمل أن تؤدي نتائجها لاستعادة الأغلبية في البرلمان التي خسرها في 2019.
وفقاً لاستطلاعات.. الانتخابات المبكرة في كندا ستأتي بنتائج عكسية لترودو
ترودو دعا في الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر/أيلول قبل عامين من الموعد المحدد / Reuters
4 سبتمبر 2021

أظهرت استطلاعات للرأي تقهقر رئيس الوزراء الكندي الليبرالي جاستن ترودو قبل انتخابات مبكرة دعا إلى إجرائها على أمل أن تؤدي طريقة تصديه لأزمة كورونا إلى الفوز.

وكان ترودو قد دعا في الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر/أيلول قبل عامين من الموعد المحدد. وكان الليبراليون متقدمين في ذلك الوقت بشكل كبير، وبدا من المرجح أن يستعيدوا الأغلبية في البرلمان التي خسروها في 2019.

وهاجم المنافس الرئيسي وزعيم حزب المحافظين إيرين أوتول رئيس الوزراء مراراً لدعوته لإجراء الانتخابات في أثناء الجائحة.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي تراجع فرص الليبراليين مع تزايد استياء الناخبين من ترودو (49 عاماً) الذي يتولى السلطة منذ عام 2015.

وقال أحد المخططين الاستراتيجيين الليبراليين الجمعة، إن الدعوة إلى الانتخابات المبكرة جاءت بنتائج عكسية مع نظر الناخبين إليها على أنها "خطأ" و"جشع".

ونشر مسؤولو الصحة الكنديون، الجمعة، نموذج محاكاة أوضح أن إصابات كورونا الجديدة يمكن أن تتجاوز ذروة الموجة الثالثة خلال الشهر، وحذروا من أنه إذا لم يتم تكثيف التطعيمات بين الشبان فقد يتم تجاوز سعة المستشفيات في البلاد.

وأوضح استطلاع أجراه معهد نانوس للأبحاث لحساب محطة (سي تي في) حصول المحافظين على 35.7 في المئة من الدعم العام، والليبراليين على30.7 في المئة، وحزب الديمقراطيين الجدد ذي الاتجاهات اليسارية على 18.3 في المئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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