سياسة
2 دقيقة قراءة
نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 6 أشهر
أعلنت السلطات في نيوزيلندا تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا، بذلك تسجل نيوزيلندا أول وفاة جراء كورونا منذ 16فبراير/شباط، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27.
نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 6 أشهر
نيوزيلندا تسجل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال ستة أشهر / AP
4 سبتمبر 2021

سجلت نيوزيلندا، الجمعة، أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال ستة أشهر، ولو أن السلطات الصحية أعلنت السبت السيطرة على آخر موجة من الوباء الناجمة عن تفشي المتحورة دلتا.

وتوفيت امرأة في التسعين من العمر كانت تعاني من أمراض أخرى، ليل الجمعة-السبت، في أحد مستشفيات أوكلاند (شمال) بعد تعذر وصلها بجهاز تنفس أو معالجتها في العناية الفائقة.

وبذلك تسجل نيوزيلندا أول وفاة جراء كورونا منذ 16فبراير/شباط، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27.

وأوضحت السلطات أن أحد أفراد عائلة المرأة نقل لها الفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد البالغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة.

وتتصدى نيوزيلندا للوباء منذ أن سجلت أول إصابة محلية خلال ستة أشهر في منتصف أغسطس/آب، ما أدى إلى إعلان حجر منزلي في البلد البالغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

وسجلت منذ ذلك الحين 782 إصابة معظمها في أوكلاند حيث لا يزال الحجر بالمستوى 4 الأقصى، في حين خُفّض إلى المستوى 3 في باقي البلد.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندار أرديرن إن هذه الوفاة "هي تذكير مؤسف بالسبب الذي يجعل التدابير التي نتخذها حالياً في غاية الأهمية".

وأعلنت السلطات السبت عن 20 إصابة جديدة، بالمقارنة بـ85 إصابة جديدة سجلت في نهاية الأسبوع الماضي في ذروة الموجة الوبائية الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us