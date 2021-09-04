سياسة
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مقتل 17 مدنياً وإصابة 41 جراء إطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابل
قالت وسائل إعلام أفغانية، السبت، إن 17 شخصاً قتلوا وأصيب 41 جراء إطلاق نار كثيف في العاصمة كابل الليلة الماضية، وبعد دقائق من سماع إطلاق النار، دعا المتحدث باسم طالبان عبر تويتر مقاتلي الحركة إلى وقف إطلاق النار في الهواء دون داعٍ.
مقتل 17 مدنياً وإصابة 41 جراء إطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابل
إطلاق النار الكثيف سمع في أنحاء العاصمة الأفغانية كابل ولم تعرف تفاصيل عن أسبابه / Reuters
4 سبتمبر 2021

أفادت وسائل إعلام أفغانية، السبت، بمقتل 17 شخصاً وإصابة 41 آخرين، جراء إطلاق نار في العاصمة كابل، الليلة الماضية.

وقالت قناة "طلوع نيوز" المحلية، نقلاً عن مصادر في مستشفى الطوارئ بكابل: "نُقل 17 قتيلاً و41 جريحاً إلى المستشفى، جراء إطلاق نار في الهواء الليلة الماضية على مستوى المدينة".

وفي وقت متأخر الجمعة، أفادت القناة الأفغانية أن "إطلاق نار كثيفاً سُمع في أنحاء كابل"، دون تفاصيل عن أسبابه.

وبعد دقائق من سماع إطلاق النار في كابل أصدر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر"، تعليمات لمقاتلي الحركة بوقف إطلاق النار في الهواء، مضيفاً "هذه الطلقات أكثر عرضة للإضرار بالمدنيين، لذلك لا تطلقوا النار دون داعٍ".

وسيطرت طالبان على أفغانستان، خلال 10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس/آب الماضي، فيما لم تتمكن بعد من السيطرة على ولاية بانشير (شمال).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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