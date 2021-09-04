سياسة
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روسيا تعتقل نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم
قال رئيس المجلس الوطني لتتار القرم إن نائبه نريمان جلال محتجز حالياً في مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني.
روسيا تعتقل نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم
قوات الأمن الروسية تعتقل نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم، نريمان جلال، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني  / AA
4 سبتمبر 2021

اعتقلت قوات الأمن الروسية نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم، نريمان جلال، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، قال رئيس المجلس، رفعت تشوباروف، إن نائبه جلال محتجز حالياً في مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأضاف تشوباروف أنه تم اعتقال جلال من منزله في منطقة أكميسيت بالقرم.

وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية، وتعتبر شبه الجزيرة موطنهم الأصلي، وقد تعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا (1919ـ1991).

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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