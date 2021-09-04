سياسة
2 دقيقة قراءة
قبل أن يركل الكرة.. رونالدو يتفوّق على ميسي ويحقق رقماً قياسياً جديداً
حطّم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقاماً قياسية في مبيعات قمصان مانشستر يونايتد بعد عودته المثيرة من يوفنتوس الإيطالي.. ما القصة؟
قبل أن يركل الكرة.. رونالدو يتفوّق على ميسي ويحقق رقماً قياسياً جديداً
قبل أن يركل رونالدو المنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد الكرة أقبل مئات المشجعين على شراء القميص رقم 7 الخاص به
4 سبتمبر 2021

حطم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقاماً قياسية في مبيعات قمصان مانشستر يونايتد بعد عودته من يوفنتوس الإيطالي إلى "قلعة الشياطين الحمر".

فقبل أن يركل النجم الكرة توافد خارج ملعب "أولد ترافورد" مئات المشجعين الراغبين في شراء القميص رقم 7 الخاص برونالدو.

كما ذكرت صحيفة "ذا صن" أنه بعد الإعلان عن ارتداء رونالدو القميص رقم 7، حقق متجر يونايتد عبر الإنترنت أعلى يوم مبيعات على الإطلاق في موقع لبيع السلع الرياضية خارج أمريكا الشمالية.

كما تجاوزت الساعة الأولى من المبيعات وحدها أفضل يوم كامل على الإطلاق للمبيعات العالمية لموقع "United Direct" الرسمي الخاص بالنادي الإنجليزي، ليصبح رونالدو اللاعب الأكثر مبيعاً على الإطلاق عقب انتقاله إلى ناديه القديم.

وبهذه الأرقام القياسية يتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us