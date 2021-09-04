حطم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقاماً قياسية في مبيعات قمصان مانشستر يونايتد بعد عودته من يوفنتوس الإيطالي إلى "قلعة الشياطين الحمر".

فقبل أن يركل النجم الكرة توافد خارج ملعب "أولد ترافورد" مئات المشجعين الراغبين في شراء القميص رقم 7 الخاص برونالدو.

كما ذكرت صحيفة "ذا صن" أنه بعد الإعلان عن ارتداء رونالدو القميص رقم 7، حقق متجر يونايتد عبر الإنترنت أعلى يوم مبيعات على الإطلاق في موقع لبيع السلع الرياضية خارج أمريكا الشمالية.

كما تجاوزت الساعة الأولى من المبيعات وحدها أفضل يوم كامل على الإطلاق للمبيعات العالمية لموقع "United Direct" الرسمي الخاص بالنادي الإنجليزي، ليصبح رونالدو اللاعب الأكثر مبيعاً على الإطلاق عقب انتقاله إلى ناديه القديم.

وبهذه الأرقام القياسية يتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي.