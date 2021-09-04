تجددت التظاهرات في فرنسا، السبت، رفضاً لسياسات الحكومة في مكافحة كورونا وإلزامية التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس للعاملين في مهن معينة.

وللأسبوع الثامن، نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع في عدد من مدن البلاد، وفي مقدّمتها العاصمة باريس، احتجاجاً على "الشهادة الصحية" المتعلقة بكورونا، وإلزامية التطعيم.

ونظّم المتظاهرون احتجاجات رافضة في 5 مواقع مختلفة بباريس، للتنديد بسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حول أزمة كورونا، وفق الأناضول.

وتجمّع المتظاهرون بميدان "بورسا"، وساروا باتجاه متحف اللوفر وسط تدابير أمنية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا القيام بأعمال شغب، فيما لم يُبلّغ عن وجود مصابين.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن ماكرون الإجراءات المتعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري، للحدّ من تفشي متحور كورونا "دلتا" شديد العدوى، عقب تقديم مشروع القانون في البرلمان للحصول على موافقة المشرعين.