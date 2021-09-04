أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأنّ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ التقى سراً الأسبوع الماضي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصره بالعاصمة عمّان.

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أنّ اللقاء الذي سُمح بالكشف عنه مساء اليوم، عُقد بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

وأوضحت أنّ هرتسوغ وصل إلى عمّان بدعوة من ملك الأردن على متن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأشارت إلى أنّ الاجتماع التحضيري بينهما ناقش "قضايا استراتيجية مهمة على المستويين الثنائي والإقليمي".

وقال هرتسوغ عن الاجتماع مع الملك عبد الله: "الأردن بلد مهم للغاية، أكُنّ احتراماً كبيراً للملك عبد الله، هو قائد عظيم ولاعب إقليمي مهم جداً في المنطقة، التقى مؤخراً بقادة مهمين جداً من بينهم الرئيس جو بايدن، والرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس عبد الفتاح السيسي وأبو مازن (محمود عباس)".

وأضاف "خلال اجتماعنا، ناقشنا عدة أمور مهمة بما في ذلك اتفاقية استيراد الزراعة وقضايا الطاقة وحلول لأزمة المناخ التي يمكن تعزيزها معاً".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ الطرفين "أبديا الرغبة في المضي قدماً لإجراء محادثات".

ويأتي ذلك في ضوء التحسّن الكبير في العلاقات بين البلدين عقب أزمة شهدتها العلاقات خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بحسب الصحيفة.

ولم يعلّق الديوان الملكي الأردني على البيان الإسرائيلي حتى اللحظة.