سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 5 سبتمبر/أيلول 2021
لم تصدر طالبان حتى الآن أيّ إعلان بالسيطرة على وادي بانشير الذي قاوم حكمها عندما كانت في السلطة سابقاً / AFP
5 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

القتال في بانجشير مستمر وطالبان تؤجل الإعلان عن الحكومة للمرة الثانية، وملك الأردن التقى رئيس إسرائيل سراً في عمّان.

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القتال في بانجشير مستمر.. وطالبان تؤجل الإعلان عن الحكومة للمرة الثانية

ذكرت تقارير، السبت، أنّ قتالاً يدور بين حركة طالبان وقوات معارضة لها للسيطرة على وادي بانجشير الواقع شمالي العاصمة الأفغانية كابل، وهو آخر إقليم في أفغانستان يقف صامداً أمام الحركة، فيما قالت مصادر من طالبان إن الحركة سيطرت على الوادي، لكن المقاومة نفت ذلك. [TRT عربي]

ولم تصدر طالبان حتى الآن أيّ إعلان بالسيطرة على الوادي الذي قاوم حكمها عندما كانت في السلطة في الفترة بين عامي 1996 و2001. [TRT عربي]

من جهة أخرى قال مصدر في طالبان إنّ الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع المقبل، حسب وكالة رويترز. وكانت مصادر في طالبان ذكرت في وقت سابق أنّ عبد الغني برادر، وهو أحد مؤسسي الحركة، سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة التي سيُعلن عنها قريباً. [TRT عربي]

ملك الأردن التقى رئيس إسرائيل سراً في عمّان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأنّ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ التقى سراً الأسبوع الماضي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصره بالعاصمة عمّان. [TRT عربي]

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أنّ اللقاء الذي سُمح بالكشف عنه مساء اليوم، عُقد بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد. [TRT عربي]

وأوضحت أنّ هرتسوغ وصل إلى عمّان بدعوة من ملك الأردن على متن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأشارت إلى أنّ الاجتماع التحضيري بينهما ناقش "قضايا استراتيجية مهمة على المستويين الثنائي والإقليمي". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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