سياسة
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السعودية تعلن إحباط هجومين باليستيّين وتدمير 4 مسيّرات استهدفت أراضيها
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه أحبط هجومين باليستيين وتدمر 4 مُسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، فيما تداولت حسابات على تويتر أنباء غير مؤكدة عن سماع دوي انفجار في مدينة الدمام شرقي البلاد.
السعودية تعلن إحباط هجومين باليستيّين وتدمير 4 مسيّرات استهدفت أراضيها
التحالف يعلن تدمير 4 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة / AA
4 سبتمبر 2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، إحباط هجومين باليستيّين وتدمير 4 مُسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

جاء ذلك حسب سلسلة بيانات للتحالف نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها على تويتر.

وقال التحالف إنه "اعترض وأحبط هجوماً باليستياً عدائياً باتجاه المنطقة الشرقية"، دون تفاصيل أكثر.

وتداولت حسابات على تويتر أنباء غير مؤكدة عن سماع دوي انفجار في مدينة الدمّام، عاصمة المنطقة الشرقية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق، نقلت "واس" عن التحالف أنه "اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً باتجاه نجران"، دون تفاصيل بشأنه.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السلطات السعودية بشأن الهجومين ومن يقف وراءهما، أو ما يُتداول بشأن انفجار الدمّام، لكن عادة ما تحمّل الرياض جماعة الحوثي المسؤولية عن مثل تلك الهجمات.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي تدمير 4 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، وفق بيانين سابقين نقلتهما "واس" أيضاً.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا من المدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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