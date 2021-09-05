سياسة
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يطلب مبلغاً ضخماً.. صحيفة بريطانية تكشف شروط محمد صلاح للبقاء في ليفربول
صحيفة "ميرور" الإنجليزية تكشف المبلغ الذي طلبه النجم المصري محمد صلاح من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، ويحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
يطلب مبلغاً ضخماً.. صحيفة بريطانية تكشف شروط محمد صلاح للبقاء في ليفربول
صحيفة ميرور تقول إن صلاح  يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع ليفربول / AA
5 سبتمبر 2021

قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، السبت، إن النجم المصري محمد صلاح طلب من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الحصول على راتب ضخم من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023.

ويتقاضى صلاح 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وفقاً لعقده الحالي.

وأشارت "ميرور" إلى أن إدارة ليفربول ترغب في استمرار محمد صلاح مع "الريدز" لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، مبينة أنها ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من جهة الراتب.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع النادي، مستغلاً رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد، في ضوء اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بانضمامه إلى صفوفها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعطيات السابقة تجعل موقف النجم المصري أقوى من موقف إدارة ليفربول، الأمر الذي سيضع إدارة النادي في مفاوضات صعبة مع وكلائه وقد ترضخ في المستقبل لشروطه، خصوصاً أن أداءه ما زال جيداً مع الفريق.

وأنهت "ميررو" تقريرها بالتشديد على أن عمالقة أندية أوروبا يهتمون بالحصول على خدمات محمد صلاح وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017، من روما الإيطالي، وفاز مع "الريدز" بأربعة ألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأحرز محمد صلاح 127 هدفاً بقميص ليفربول خلال 206 مباريات في مختلف المسابقات، إضافة إلى 49 تمريرة حاسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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