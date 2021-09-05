أعلن وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج أنه وزوجه تشاستن بوتجيج أصبحا أبوين، بعد حصولهما على طفلين هما بينلوب روز وجوزيف أوغوست بوتجيج.

وأعرب الوزير الأمريكي الذي يُعد أول وزير يعلن صراحة عن مثليته الجنسية في الولايات المتحدة، في تغريدة على تويتر، عن شكره الشديد لكل من هنّأهما بحصولهما على الطفلين بعد الإعلان عن ذلك.

ويُعرَف بيت بوتجيج بكونه عسكرياً سابقاً شارك في حرب أفغانستان، فضلاً عن كونه مثلياً جنسياً ومتزوجاً من تشاستنبوتجيج الذي يعمل معلّماً.

وبوتجيج كان مرشّحاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، ولكنه انسحب في الأول من مارس/آذار 2020.

وأطلق بوتجيج المنتمي إلى الحزب الديمقراطي حملته للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2020 في 14أبريل/نيسان عام 2019، ليصبح أول شخص مثلي يطلق حملةً رئاسية كبرى في تاريخ البلاد.