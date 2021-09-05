سياسة
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يعرف نفسه بأنه "مثلي".. وزير النقل الأمريكي يعلن حصوله هو وزوجه على طفلين
أعرب وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج عن شكره الشديد لكل من هنّأه هو وزوجه تشاستن بعد حصولهما على طفلين. ويُعد يوتجيج أول وزير يعلن صراحة عن مثليته الجنسية في الولايات المتحدة.
يعرف نفسه بأنه "مثلي".. وزير النقل الأمريكي يعلن حصوله هو وزوجه على طفلين
بوتجيج يعرب عن شكره لكل من هنّأه هو وزوجه تشاستن بعد حصولهما على طفلين
5 سبتمبر 2021

أعلن وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج أنه وزوجه تشاستن بوتجيج أصبحا أبوين، بعد حصولهما على طفلين هما بينلوب روز وجوزيف أوغوست بوتجيج.

وأعرب الوزير الأمريكي الذي يُعد أول وزير يعلن صراحة عن مثليته الجنسية في الولايات المتحدة، في تغريدة على تويتر، عن شكره الشديد لكل من هنّأهما بحصولهما على الطفلين بعد الإعلان عن ذلك.

ويُعرَف بيت بوتجيج بكونه عسكرياً سابقاً شارك في حرب أفغانستان، فضلاً عن كونه مثلياً جنسياً ومتزوجاً من تشاستنبوتجيج الذي يعمل معلّماً.

وبوتجيج كان مرشّحاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، ولكنه انسحب في الأول من مارس/آذار 2020.

وأطلق بوتجيج المنتمي إلى الحزب الديمقراطي حملته للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2020 في 14أبريل/نيسان عام 2019، ليصبح أول شخص مثلي يطلق حملةً رئاسية كبرى في تاريخ البلاد.

مصدر:TRT عربي
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