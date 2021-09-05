قالت هيئة أنفيسا للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل السبت، إنها علقت استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) الذي طورته شركة سينوفاك الصينية بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص.

وقالت أنفيسا إن معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو أبلغها الجمعة بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع وأرسلت إلى البرازيل. ومعهد بوتانتان شريك مع سينوفاك لتعبئة اللقاحات.

وأضافت: أن "أنفيسا لم تقم بتفقد وحدة التصنيع، ولم توافق عليها في إطار الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المذكور".

وقالت إن الحظر "إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة". وأضافت أنفيسا أن معهد بوتانتان أبلغها أيضاً أنه تم إنتاج تسعة ملايين جرعة أخرى في نفس المصنع وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وقالت إنه خلال فترة الحظر التي تستمر 90 يوماً ستسعى أنفيسا لتفقد المصنع، ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.