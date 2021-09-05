سياسة
2 دقيقة قراءة
البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.. ما السبب؟
أعلنت هيئة "أنفيسا" للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل السبت، تعليق استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا (كوفيد-19)، وقالت إن الإجراء يأتي احترازياً "لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة".
البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.. ما السبب؟
الهيئة قالت إن فترة حظر جرعات سينوفاك ستستمر لمدة 90 يوماً  / Reuters
5 سبتمبر 2021

قالت هيئة أنفيسا للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل السبت، إنها علقت استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) الذي طورته شركة سينوفاك الصينية بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص.

وقالت أنفيسا إن معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو أبلغها الجمعة بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع وأرسلت إلى البرازيل. ومعهد بوتانتان شريك مع سينوفاك لتعبئة اللقاحات.

وأضافت: أن "أنفيسا لم تقم بتفقد وحدة التصنيع، ولم توافق عليها في إطار الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المذكور".

وقالت إن الحظر "إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة". وأضافت أنفيسا أن معهد بوتانتان أبلغها أيضاً أنه تم إنتاج تسعة ملايين جرعة أخرى في نفس المصنع وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وقالت إنه خلال فترة الحظر التي تستمر 90 يوماً ستسعى أنفيسا لتفقد المصنع، ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us