سياسة
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تفاصيل مثيرة.. هذه بنود عرض ريال مدريد لضم النجم الفرنسي مبابي
كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية، عن تجهيز ريال مدريد عقداً استثنائياً لنجم باريس سان جريمان كليان مبابي، وضمه إلى صفوف النادي في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، وسيكون لمبابي الحق فى التفاوض أو التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير/كانون الثاني 2022.
تفاصيل مثيرة.. هذه بنود عرض ريال مدريد لضم النجم الفرنسي مبابي
رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أعرب عن اهتمام النادي بضم مبابي / AFP
5 سبتمبر 2021

كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية عن تجهيز ريال مدريد عقداً استثنائياً لنجم باريس سان جريمان كليان مبابي.

وقالت الصحيفة إن الملكي يجهز عقداً استثنائياً مدته 6 سنوات يمتد حتى صيف 2028، براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو للحصول على توقيع مبابي.

ومن الممكن أن يرتفع راتب مبابي إلى ما بين 34 و40 مليون يورو، حيث يتضمن العقد حوافز إضافية تمكنه من الحصول على أموال أخرى، بخلاف راتبه الأساسي.

وفور انتهاء العام الحالي، فإن مبابي سيكون له الحق فى التفاوض أو التوقيع لأى نادٍ بداية من 1 يناير/كانون الثاني 2022، وهو ما يسعى ريال مدريد للاستفادة منه عبر الحصول على توقيعه، لضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

وكان المدير الرياضي للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان أعلن الأسبوع الماضي، أنه رفض عرضاً بقيمة 188 مليون دولار من ريال مدريد لضم كيليان مبابي.

ولم يؤكد ريال مدريد أو ينفِ رسمياً تقديم عرض للاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2017.

لكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أعرب عن اهتمام النادي بمبابي في السابق، ولم ينكر اللاعب أبداً رغبته في اللعب مع الفريق يوماً ما.

وذكرت تقارير إعلامية بأن مبابي يمكن أن يكون النجم الذي سيسد الثغرة التي تركها كريستيانو رونالدو منذ رحيله في صيف 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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