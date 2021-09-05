سياسة
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الأردن يستضيف اجتماعاً الأربعاء لبحث تزويد لبنان بالغاز عبر سوريا
قالت وسائل إعلام رسمية أردنية، الأحد، إن عمان ستستضيف اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان الأربعاء المقبل، لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء.
الأردن يستضيف اجتماعاً الأربعاء لبحث تزويد لبنان بالغاز عبر سوريا
الاجتماع سيضم وزراء الطاقة في مصر ولبنان وسوريا  / Others
5 سبتمبر 2021

قالت قناة المملكة الأردنية إن الأردن سيستضيف اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان الأربعاء، لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات مع مصر والأردن بشأن خطة للتخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، تشمل استخدام الغاز المصري في توليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها عبر سوريا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري نصري خوري: "سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".

وزار وفد لبناني رفيع المستوى دمشق أمس السبت، لتمهيد الطريق للخطة المدعومة من الولايات المتحدة لتخفيف أزمة نقص إمدادات الكهرباء.

وتمثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دمشق عاملاً معرقلاً لأي جهود لمساعدة لبنان عن طريق سوريا، لكنّ دبلوماسيين قالوا إن واشنطن تبحث عن سبل للتعامل بشكل عاجل مع هذه العراقيل.

ومع تخبط الدولة في لبنان أعلنت جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، وهي أقوى الكيانات السياسية في البلاد، الشهر الماضي أنها تستورد زيت الوقود من إيران بهدف تخفيف حدة الأزمة.

وقال خصوم حزب الله إن ذلك يقوض بدرجة أكبر سلطة الدولة ويعرض لبنان لعقوبات أمريكية، وتصنف واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.

ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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