سياسة
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تركيا تتلقى طلبات لاستضافة مهرجان "تكنوفيست" ببلدان صديقة
تلقّت إدارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء التركي، طلبات من "بلدان صديقة" لتنظيم المهرجان على أراضيها.
تركيا تتلقى طلبات لاستضافة مهرجان "تكنوفيست" ببلدان صديقة
نسخة العام الماضي من تكنوفيست حظيت بمشاركة 100 ألف متنافس / AA
5 سبتمبر 2021

قال المهندس التركي، سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، إنهم تلقوا طلبات من "بلدان صديقة" لتنظيم المهرجان على أراضيها.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ أوكرانيا، وأذربيجان وإندونيسيا تأتي في مقدمة البلدان الراغبة بالاستضافة، لافتاً إلى أنّ القائمة تطول بأسماء بلدان أخرى أيضاً.

وأوضح أنهم، ومنذ 4 سنوات، ينظّمون مهرجان "تكنوفيست"، حيث شهد إجراء منافسات في 35 مجالاً متعلقاً بالطيران والفضاء.

وأردف: "هذه المنافسات تهدف إلى إعداد شبابنا لتكنولوجيا المستقبل، وتنشئتهم بحيث يتمكّنون من تطوير وإنتاج مختلف أنواع التكنولوجيا".

وأشار بيرقدار إلى أنّ نسخة العام الماضي من "تكنوفيست" حظيت بمشاركة 100 ألف متنافس، فيما ارتفع هذا العدد إلى 200 ألف خلال نسخة العام الحالي المزمع إقامتها لاحقاً.

ومن المقرر إقامة فعاليات مهرجان "تكنوفيست 2021"، في الفترة بين 21–26 سبتمبر/أيلول الحالي.

ويُعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

وسبق أن صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، أنّ "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات بدءاً من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".

يُذكر أنّ سلجوق بيرقدار، هو المدير التقني لشركة "بايكار" التركية المصنّعة لطائرات "بيرقدار" المسيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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