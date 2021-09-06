أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر المصرية، الأحد، أحكاماً بالإعدام على 8 أجانب ومصرييْن اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيروين عبر البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقّت المحكمة موافقة مفتي البلاد في الرأي الشرعي في إعدام المتّهمين شنقاً، بحسب مصدر قضائي.

وصادرت السلطات الشحنة المهرّبة والتي بلغت قيمتها 2 مليار وخمسين مليون جنيه مصري، نحو 195 مليون دولار في العام 2019.

ومن بين المتّهمين، 7 باكستانيين ومصريان وإيراني، وكانوا قد أخفوا الهيروين في غرفة سرية على ظهر باخرة، حيث دهمتها السلطات المصرية حال وجودها في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

ويمكن الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في غضون شهرين.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل منتظم "الارتفاع الملحوظ" في عدد أحكام الإعدام التي نُفّذت أخيراً في مصر والتي تضاعفت ثلاث مرات العام الماضي لتصل إلى 107 إعدامات مقارنة بـ32 في العام 2019 .

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنّ مصر تحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي تنفّذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم.