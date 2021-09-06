سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكم بالإعدام على ثمانية أجانب في مصر.. ما القصة؟
أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام على 8 أجانب ومصرييْن اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيروين عبر البحر الأحمر، بحسب مصدر قضائي.
الحكم بالإعدام على ثمانية أجانب في مصر.. ما القصة؟
الحكم بالإعدام على 8 أجانب في مصر لتهريب طنين من الهيروين / Twitter
6 سبتمبر 2021

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر المصرية، الأحد، أحكاماً بالإعدام على 8 أجانب ومصرييْن اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيروين عبر البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقّت المحكمة موافقة مفتي البلاد في الرأي الشرعي في إعدام المتّهمين شنقاً، بحسب مصدر قضائي.

وصادرت السلطات الشحنة المهرّبة والتي بلغت قيمتها 2 مليار وخمسين مليون جنيه مصري، نحو 195 مليون دولار في العام 2019.

ومن بين المتّهمين، 7 باكستانيين ومصريان وإيراني، وكانوا قد أخفوا الهيروين في غرفة سرية على ظهر باخرة، حيث دهمتها السلطات المصرية حال وجودها في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

ويمكن الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في غضون شهرين.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل منتظم "الارتفاع الملحوظ" في عدد أحكام الإعدام التي نُفّذت أخيراً في مصر والتي تضاعفت ثلاث مرات العام الماضي لتصل إلى 107 إعدامات مقارنة بـ32 في العام 2019 .

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنّ مصر تحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي تنفّذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us