سياسة
2 دقيقة قراءة
ملك البحرين: العلاقات مع تركيا بمستوى متقدّم والتعاون يشهد نمواً
أكد عاهل البحرين أنّ علاقات بلاده مع تركيا في مستوى متقدّم وأنّ التعاون بين البلدين يشهد نموراً وتطوراً، جاء ذلك خلال لقائه السفيرة التركية لدى المنامة.
ملك البحرين: العلاقات مع تركيا بمستوى متقدّم والتعاون يشهد نمواً
ملك البحرين: العلاقات مع تركيا بـ"مستوى متقدّم والتعاون يشهد نمواً وتطوراً"
5 سبتمبر 2021

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، إنّ العلاقات مع تركيا بـ"مستوى متقدّم والتعاون يشهد نمواً وتطوراً".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن لقاء الملك مع إيسن تشاكيل السفيرة التركية لدى المملكة في قصر الصخير بالعاصمة.

وشهد اللقاء "استعراض الملك مع السفيرة التركية مسار العلاقات الطيبة الوثيقة بين البلدين الشقيقين"، وفق المصدر ذاته.

ونوّه عاهل البحرين إلى "المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور على جميع المستويات".

وأعرب الملك عن "تقديره لما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتوثيق وتطوير العلاقات البحرينية التركية والدفع بها إلى آفاق أرحب"، متمنياً لها دوام التوفيق.

من جانبها، أعربت السفيرة التركية عن شكرها وتقديرها للعاهل البحريني "لما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة المميزة بين البلدين في كافة المجالات"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 8 و27 يوليو/تموز الماضيين على التوالي، التقت السفيرة التركية وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، وسط إشادة منهما بالعلاقات الطيبة والتاريخية التي تجمع المنامة بأنقرة، بحسب الوكالة البحرينية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us