توقّفت المباراة المرتقبة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني نهائياً، الأحد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهّلة إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد مرور دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بياناً على تويتر جاء فيه: "بقرار من الحَكَم، توقّفت المباراة بين البرازيل والأرجنتين. تقدّم الحَكَم بتقريره إلى اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سيتخذ القرار بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها".

والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة وجودهم في إنجلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي يتوجّب إدخالهم الحجر الصحي.

وطغت حالة من عدم اليقين بشأن وضع أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في إنجلترا بعدما أوصت السلطات الصحيّة البرازيلية الأحد بإدخالهم الحجر الصحي قبل ساعات معدودة على بداية اللقاء.

معلومات مغلوطة

ووفقاً لوكالة المراقبة الصحيّة الوطنية البرازيلية، قدّم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو (توتنهام) والحارس إيميليانو مارتينيز (أرسنال) إيميليانو بوينديا (أستون فيلا) "معلومات مغلوطة" عند دخولهم البرازيل.

واتُّهِم الأربعة بأنهم لم يكشفوا عن قضائهم بعض الوقت في المملكة المتحدة في الأيام الـ14 التي سبقت وصولهم إلى البرازيل لملاقاة منتخبها في إعادة لنهائي "كوبا أمريكا" الذي تفوّقت فيه الأرجنتين هذا الصيف على غريمتها (1-صفر) في على أرضية استاد "ماراكانا" التاريخي.

ويحظر قرار وزاري يعود تاريخه إلى 23 يونيو/تموز دخول أيّ شخص أجنبي من المملكة المتحدة أو الهند أو جنوب إفريقيا إلى الأراضي البرازيلية في إطار الحدّ من تفشي فيروس كورونا، لا سيّما المتحوّرة دلتا.

وقالت وكالة المراقبة الصحيّة البرازيلية إنّ دخول اللاعبين الأربعة الأراضي البرازيلية "يمثّل خطراً صحياً، ونوصي السلطات الصحية المحلية بأمر الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين يُحظر عليهم المشاركة في أي نشاط والبقاء على الأراضي البرازيلية"، حسب البيان.

وتابعت أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية أُخطرت "لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور".

مشاركة 3 من لاعبي الـ"بريميرليغ" الأربعة

لكنّ ثلاثة من هؤلاء اللاعبين وهم الحارس مارتينيز، ولو سيلسو، وروميرو بدأوا المباراة أساسيين، فيما كان بوينديا الغائب الوحيد عن التشكيلة.

ويعاني منتخب البرازيل تبعات تفشي فيروس كورونا والقيود المرتبطة به، إذ حُرِم من خدمات 9 لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما منعتهم أنديتهم من السفر إلى أمريكا الجنوبية بسبب فترة العزل التي سيدخلون فيها بعد عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وبالنسبة لمدير وكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية أنتونيو بارا توريس فقد "وصلنا إلى هذه النقطة (إيقاف المباراة) لأنّ كل شيء طالبت به وكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية منذ اللحظة الأولى لم يُطبّق"، بحسب ما أفاد التليفزيون البرازيلي.

وكانت القمّة بين المنتخبين مقررّة في مارس/آذار الماضي، بيد أنّ فيروس كورونا أجبر الاتحاد الأمريكي الجنوبي على تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة بسبب رفض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وانتظر الجميع بفارغ الصبر المواجهة بين القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفيقه الجديد القديم في باريس سان جرمان الفرنسي نجم البرازيل نيمار بعد نحو شهرين على المباراة النهائية لكأس "كوبا أمريكا" التي حسمتها الأرجنتين بهدف أنخل دي ماريا، حيث كان وقتها ميسي قريباً من تمديد عقده مع برشلونة قبل أن يوجه بوصلته إلى العاصمة الفرنسية بسبب قانون سقف الرواتب الجديد الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، ما تسبب بقرار الانفصال عن "بلاوغرانا" تجنباً لتهديد ميزانية النادي.

وتغرّد البرازيل خارج السرب في التصفيات حيث حققّت العلامة الكاملة في سبع مباريات حتى الآن، آخرها الفوز على مضيفتها تشيلي (1-صفر) الخميس مع 17 هدفاً و2 فقط في مرماهم، ليحقق رجال "سيليساو" أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات.

وتتصدّر البرازيل برصيد 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين، علماً أنّ أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس دوراً فاصلاً.

وستكون المباراة التالية للبرازيل، الجمعة، ضد البيرو على أرضها، فيما تتواجه الأرجنتين مع ضيفتها بوليفيا.