سياسة
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"تتطلع لاستعادة النظام الدستوري".. تركيا تدين الانقلاب العسكري في غينيا
أكدت وزارة الخارجية التركية أنها تعارض محاولات استبدال الحكومات المنتخبة بطرق غير قانونية، وقالت إنها تدين الانقلاب العسكري في غينيا واحتجاز رئيس البلاد ألفا كوندي.
"تتطلع لاستعادة النظام الدستوري".. تركيا تدين الانقلاب العسكري في غينيا
الخارجية التركية: ندين محاولة الانقلاب في غينيا واحتجاز الرئيس ألفا كوندي ونشعر بالقلق إزاءه / AFP
5 سبتمبر 2021

أدانت وزارة الخارجية التركية الانقلاب العسكري في غينيا واحتجاز رئيس البلاد ألفا كوندي.

وقالت الوزارة في بيان مساء الأحد: "ندين محاولة الانقلاب في غينيا واحتجاز الرئيس ألفا كوندي ونشعر بالقلق إزاءه".

وأشارت إلى أنّ تركيا تعارض محاولات استبدال الحكومات المنتخبة بطرق غير قانونية.

وأكّدت أنّ أنقرة تتطلع بقوة لاستعادة النظام الدستوري على وجه السرعة في غينيا الصديقة والشقيقة والإفراج الفوري عن الرئيس كوندي.

وتابعت: "ستقف تركيا إلى جانب صديقتها وشقيقتها غينيا في هذه الفترة الصعبة والحرجة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحلّ الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بثّ مقطع فيديو آخر للرئيس مقبوضاً عليه.

في حين قالت وزارة الدفاع، عبر بيان، إنّ "المتمردين أثاروا الرعب" في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أنّ "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدّوا مجموعة المعتدين".

وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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