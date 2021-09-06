سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 سبتمبر/أيلول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 سبتمبر/أيلول 2021
هجوم عنيف لقوات الأسد بدرعا
6 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

هجوم عنيف لقوات الأسد بدرعا.. والمعارضة تهدد بوقف التعاون مع المجتمع الدولي، وطالبان تسيطر على عاصمة بانجشير وزعيم "جبهة المقاومة" يعلن استعداده للتفاوض

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هجوم عنيف لقوات الأسد بدرعا.. والمعارضة تهدد بوقف التعاون مع المجتمع الدولي

قصفت قوات الأسد ومليشيات تابعة لها فجر الأحد، أحياء درعا المُحاصرة بعشرات الصواريخ، فور انتهاء اجتماع بين وجهاء من بلدات محافظة درعا مع ضباط روس ومسؤولين في قوات النظام. [TRT عربي]

وذكرت مصادر محلية أنّ عشرات من صواريخ الفيل وجولان والمدفعية الثقيلة سقطت على أحياء درعا البلد منذ منتصف الليل إلى ساعات الفجر الأولى، مسببةً سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. [TRT عربي]

من جانبه، هدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط، بوقف انخراط الائتلاف في أيّ عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقّف ما وصفه بـ"الإجرام ضد مدينة درعا". [TRT عربي]

طالبان تسيطر على عاصمة بانجشير وزعيم "جبهة المقاومة" يعلن استعداده للتفاوض

قالت حركة طالبان، الأحد، إنّ قواتها دخلت عاصمة إقليم بانجشير الذي تحصّنت فيه قوات معارضيها منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابل قبل ثلاثة أسابيع في أيدي الحركة. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي على تويتر إنّ الحركة سيطرت على مقرّ الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم، وإنّ قوات المعارضة تكبّدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة إلى أسْر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر. [TRT عربي]

وتعهّد أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، بمواصلة مقاومة الهجوم ودعا لدعم دولي. [TRT عربي]

وأضاف أنه يرحب بمقترحات من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل تسوية لوقف القتال. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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