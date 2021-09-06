سياسة
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تعرّف الأسرى الفلسطينيين الستّة الذين نجحوا في الفرار من سجن إسرائيلي
نجح 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، فجر الاثنين، بالفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، عبر نفق حفروه. ومن بين الفارين أسير ينتمي إلى حركة "فتح" والبقية إلى "الجهاد الإسلامي"، فيما حاول أحدهم الهروب بالطريقة ذاتها سابقاً.
تعرّف الأسرى الفلسطينيين الستّة الذين نجحوا في الفرار من سجن إسرائيلي
الأسرى الفلسطينيون الستة الذين لاذوا بالفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي / وسائل إعلام عبرية
6 سبتمبر 2021

نجح 6 أسرى فلسطينيين، فجر الاثنين، في الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

ومن بين الأسرى الفارين أسير ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والبقية إلى "الجهاد الإسلامي"، فيما حاول أحدهم الهروب بالطريقة ذاتها سابقاً.

ويقضي أغلب الأسرى أحكاماً بالسجن المؤبّد (مدى الحياة)، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي ما يلي نبذة عن الأسرى الستّة:

زكريا الزبيدي (45 عاماً)

-مواليد مخيم جنين.

-القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى (جهاز عسكري محسوب على حركة "فتح").

-انتُخِب عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح عام 2006.

-اعتُقِل من مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم 27 فبراير/شباط 2019.

-لا زال موقوفاً ولم يصدر بحقه حكم.

-التهمة: الانتماء إلى كتائب الأقصى.

مناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات (32 عاماً)

-مواليد بلدة" يعبد"، قضاء جنين.

-اعتُقِل عام 2006 وأفرج عنه عام 2015 .

-أُعيد اعتقاله عام 2016 ثم عام 2020.

-ما زال موقوفاً ولم يصدر بحقه حكم.

-التهمة: الانتماء إلى "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

يعقوب محمود أحمد قادري (39 عاماً)

-مواليد قرية "بير الباشا"، قضاء جنين.

-تعرَّض عام 2000 للمطاردة من الاحتلال.

-شارك في معركة الدفاع عن مخيم جنين عام 2002.

-اعتُقِل في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2003.

-صدر بحقه عام 2004 الحكم بالسجن المؤبّد مرتين، إضافة إلى 35 عاماً.

-حاول مع مجموعة من الأسرى الفرار في عام 2014 من سجن شطة عبر نفق، لكن المحاولة لم تنجح.

أيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عاماً)

-مواليد قرية "كفر دان"، مدينة جنين.

-بدأ الاحتلال مطاردته في مايو/أيار 2003.

-اعتقلته قوات الاحتلال في 4 يوليو/تموز 2006.

-حُكِم عليه بالسجن المؤبّد مرتين.

محمود عبد الله علي عارضة (46 عاماً)

-مواليد بلدة "عرابة"، قضاء جنين.

-اعتُقِل لأول مرة عام 1992، وتمّ إطلاق سراحه عام 1996.

-اعتُقِل من جديد بالعام ذاته بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 1996.

-محكوم بالسجن المؤبّد بالإضافة إلى 15 عاماً.

-التهمة: الانتماء والعضوية بالجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، والمشاركة في عمليات المقاومة.

محمد قاسم أحمد عارضة (39 عاماً)

-مواليد بلدة عرّابة قضاء مدينة جنين.

-اعتُقِل في كمين للاحتلال بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2002، ثم أُفرِج عنه منتصف شهر مارس/آذار من العام ذاته.

-تمّت محاصرته واعتُقِل مجددّاً في مدينة رام الله، بتاريخ 16 مايو/أيار 2002.

-الحكم: 3 مؤبّدات و 20 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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