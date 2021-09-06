سياسة
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انتحر بعد عودته من أفغانستان.. بريطانيا تحقق في ظروف وفاة أحد جنودها
بدأت وزارة الدفاع البريطانية التحقيق في مزاعم، انتحار أحد جنودها عقب عودته من أفغانستان، بعد ادعاءات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتحر بعد عودته من أفغانستان.. بريطانيا تحقق في ظروف وفاة أحد جنودها
بريطانيا تحقق في مزاعم انتحار جندي عقب عودته من أفغانستان / AA
6 سبتمبر 2021

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها بدأت التحقيق في مزاعم، انتحار أحد جنودها عقب عودته من أفغانستان، بعد ادعاءات تداولها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة، الاثنين، في تغريدة عبر تويتر، أن السلطات بدأت التحقيق في تفاصيل انتحار جندي بريطاني سابق خدم في أفغانستان.

وأضاف البيان: "علمنا برسالة انتحار نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُزعم أنها تخص جندي سابق خدم في أفغانستان. وتقوم وزارة الدفاع والقوات المسلحة بفحص صحة المزاعم بدقة".

وصرح وزير الدفاع جيمس هيبي، في وقت سابق اليوم، لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن "جنوداً بريطانيين، بينهم جندي سابق خدم معه في رحلته الأخيرة إلى أفغانستان، انتحروا بسبب مشاعره تجاه الانسحاب".

ولكن هيبي سرعان ما تراجع عن تلك التصريحات في لقاء آخر مع "إذاعة BBC".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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