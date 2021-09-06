بدأت تركيا وأذربيجان، الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة في مدينة لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان أنّ المناورات العسكرية تهدف إلى تحسين الأنشطة المشتركة للوحدات العسكرية في البلدين، وتحسين مهارات القادة في صنع القرار وإدارة الوحدات.

وأشارت الوزارة إلى إيلاء اهتمام خاص في المناورات لتحسين استخدام معدات الحرب الحديثة والآلات العسكرية في المناطق الوعرة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.