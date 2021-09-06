سياسة
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"توقف مفاجئ".. جائحة كورونا تخفض متوسط العمر في إيطاليا
خفض وباء كورونا متوسط العمر المتوقع في إيطاليا بمقدار 1,2% في 2020، وأكثر من أربعة أعوام في بعض المقاطعات الأكثر تضرراً، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء.
"توقف مفاجئ".. جائحة كورونا تخفض متوسط العمر في إيطاليا
المعهد الوطني للإحصاء: كورونا يخفض متوسط العمر في إيطاليا / Reuters
6 سبتمبر 2021

أعلن المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، أنّ وباء كورونا خفض متوسط العمر المتوقع في إيطاليا بمقدار 1,2% عام في 2020، وأكثر من أربعة أعوام في بعض المقاطعات الأكثر تضرراً.

وذكر المعهد في بيان أنه "في عام 2020، أدى تفشي وباء كوفيد 19 وما نتج عنه من ارتفاع حاد في مخاطر الوفيات إلى توقف مفاجئ في نمو متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي ساد حتى عام 2019، ما أدى إلى حدوث تقلص بمقدار 1,2% عام، مقارنة بالعام السابق".

وفي عام 2020، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82 عاماً: 79,7 للرجال و84,4 للنساء، مقابل 81 و 85,3 في 2019.

ويختلف الفارق بشكل كبير حسب المناطق. ففي مدينتي بيرغامو وكريمونا (شمال)، الأكثر تضرراً في إيطاليا، انخفض متوسط العمر عند الرجال ما بين 4,3 و 4,5 أعوام من العمر المتوقع، وعند النساء بمقدار 3,2 و2,9.

وفي المقابل، انخفض متوسط العمر المتوقع بشكل أقل في فوجيا (جنوب) وإينا في صقلية (-1,7 و -1,5 على التوالي).

ووحدها سيينا (وسط) لم تسجل أي تغيير (83,7 عاماً).

وأدى الوباء إلى وفاة 129,515 شخصاً في إيطاليا، نصفهم في المناطق الشمالية (لومباردي وبيدمونت وليغوريا وأومبريا وفينيتو) التي يقيم فيها 36% فقط من سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليوناً.

وتُعدّ إيطاليا أول دولة أوروبية ظهر فيها الوباء في فبراير 2020. وسرعان ما انتشر الفيروس في لومباردي، المركز الاقتصادي للبلاد التي أصبحت لفترة من الوقت بؤرة الوباء العالمي.

وأعطي حتى الآن أكثر من 79 مليون جرعة لقاح وتطعيم 71,65% ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالكامل، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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