سياسة
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وفاة لاعب منتخب فرنسا السابق جون آدامز بعد 39 عاماً في غيبوبة سببها خطأ طبي
توفي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق جون بيير آدامز بعد 39 عاماً في غيبوبة بسبب خطأ طبي، ليرحل عن عمر ناهز الـ73 عاماً.
وفاة لاعب منتخب فرنسا السابق جون آدامز بعد 39 عاماً في غيبوبة سببها خطأ طبي
وفاة لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق جون بيير آدامز بعد 39 عاماً في غيبوبة بسبب خطأ طبي
6 سبتمبر 2021

فارق لاعب منتخب فرنسا لكرة القدم جون بيير آدامز الحياة بعد 39 عاما في غيبوبة، إثر خطأ طبي خلال إجراء جراحة في الركبة.

وولد آدامز في السنغال، وقد لعب في مركز المدافع، ومثل فريق نيس في أكثر من 140 مباراة، كما لعب لباريس سان جيرمان، ومثل فرنسا في 22 مباراة في الفترة ما بين عامي 1972-1976.

وفي بيان لنادي باريس سان جيرمان، قال النادي: "لقد كان نموذجاً لحب الحياة، والكاريزما وصاحب خبرة تحظى بالاحترام".

كما قال نادي نيس إنه سيكرم آدامز قبل مباراته المقبلة أمام موناكو في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأرسل نادي نيم، الذي ظهر بقميصه في 84 مباراة، تعازيه الخالصة لأسرة اللاعب.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في ركبته في أحد المعسكرات استدعت إجراء جراحة، لكن المستشفى الذي توجه إليه في مدينة ليون كان يشهد إضراب بعض موظفيه.

ورغم ذلك، تقرر أن تجرى العملية في موعدها، في وقت كان طبيب التخدير بالمستشفى يتعامل مع ثماني حالات في الوقت ذاته. وأوكلت مهمة متابعة آدامز لطبيب متدرب، قال فيما بعد: "لم أكن مؤهلاً للمهمة التي أوكلت إليّ".

وتسببت عدة أخطاء على يد طبيب التخدير والطبيب المتدرب في تعرض آدامز لأزمة قلبية وتلف في الدماغ.

ولم يعاقب الطبيبان إلا في منتصف التسعينيات، وأوقفا عن العمل لمدة شهر، مع دفع غرامة قدرها 750 يورو لكل منهما.

وخرج آدامز من المستشفى بعد 15 شهراً من إجراء الجراحة لتتولى زوجته رعايته في منزلهما في مدينة نيم حتى وفاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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