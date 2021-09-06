انطلقت الاثنين، فعاليات مسابقات "المسيّرات الحربية" في ولاية بورصة غربي تركيا، وذلك في إطار مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وصرح نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، للأناضول، أن المسابقات أقيمت بتنظيم من شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيّرات "بيرقدار" في إطار مهرجان "تكنوفيست".

وأكد أن مسابقات المسيرات الحربية هي واحدة من أهم مسابقات المهرجان المقرر إقامة فعالياته في الفترة بي ن 21 – 26 سبتمبر/أيلول الحالي.

وأشار كاجر إلى أن المنافسات ستساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية في الولاية ومشاركة الشبان في عمليات الصناعة والتكنولوجيا.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

وسبق أن صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في المجالات كافة بدءاً من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".