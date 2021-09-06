أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع الدخل القومي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، عقب اجتماع للحكومة، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنرفع دخلنا القومي هذا العام إلى أكثر من 800 مليار دولار، وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى".

وأضاف أنّ احتياطي البنك المركزي التركي تجاوز 118 مليار دولار اعتباراً من 27 أغسطس/آب الماضي.

وأشار أردوغان إلى أنّ بلاده تسعى إلى خفض عجز الميزانية للعام الجاري، إلى 3.5%.

وأوضح أنّ إيرادات قطاع السياحة ارتفعت 31% اعتباراً من يونيو/حزيران 2021، وساهم بشكل كبير في تحسين الحساب الجاري.

وأشار إلى أنّ الهدف في قطاع السياحة لهذا العام تحقيق عائدات بقيمة 33 مليار دولار.

وأضاف أنّه في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، سيُنشأ هيكل نموٍّ يخلق فرص عمل مؤهلة لا ينتج عنه عجز في الحساب الجاري ويراعي عدالة توزيع الدخل.

وتابع: "سنشجّع استثمارات رأس المال الثابت عالية التقنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي".

ولفت أردوغان إلى أنّ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يهدف أيضاً إلى زيادة العمالة بمعدل وسطي مليون و170 ألف شخص سنوياً، وخفض معدل البطالة بشكل تدريجي.

وذكر أنّ السّمات البارزة للأداء الاقتصادي الجيّد خلال العام الجاري، تسجيل معدل نمو مرتفع مع انخفاض في عجز الحساب الجاري.

وأوضح أردوغان أنّ تجاوز الصادرات التركية لـ207 مليار دولار اعتباراً من أغسطس/آب الماضي، واستمراره في تسجيل أرقام قياسية سيزيد من حصّة تركيا في الصادرات العالمية.

يشار إلى أنّ الصادرات التركية سجّلت رقماً قياسياً بلغ 207.5 مليارات دولار على أساس سنوي، في أغسطس/آب الماضي.

والأسبوع الماضي، كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعدّ هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجّلة المُعلن عنها منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.