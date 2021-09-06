سياسة
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الجزائر.. توقيف 27 عنصراً من حركة انفصالية
قالت الشرطة الجزائرية، إنها أوقفت، خلال اليومين الماضيين، 27 عنصراً بتهمة "محاولة زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية".
الجزائر.. توقيف 27 عنصراً من حركة انفصالية
الجزائر تعلن توقيف 27 عنصراً من حركة انفصالية / AA
6 سبتمبر 2021

أعلنت الشرطة الجزائرية، الاثنين، أنها أوقفت، خلال اليومين الماضيين، 27 عنصراً ينتمون لحركة انفصالية مصنفة "إرهابية"، بتهمة "محاولة زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين".

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة)، في بيان، أن التوقيف جرى في مدينتي بني ورتيلان وخراطة (شرق).

واتهمت الموقوفين بـ"محاولة زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج".

وأفادت بأنهم ينتمون إلى "الحركة من أجل استقلال القبائل" (ماك)، وهي تطالب باستقلال مناطق شرق الجزائر العاصمة، حيث يعيش أمازيغ البلاد.

وقبل أسابيع، أعلنت السلطات الجزائرية تصنيف هذه الحركة، التي يقيم قادتها في فرنسا، "منظمة إرهابية".

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، إن مدينة خراطة شهدت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بالإفراج عن موقوفين الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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