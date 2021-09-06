أعلنت الشرطة الجزائرية، الاثنين، أنها أوقفت، خلال اليومين الماضيين، 27 عنصراً ينتمون لحركة انفصالية مصنفة "إرهابية"، بتهمة "محاولة زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين".

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة)، في بيان، أن التوقيف جرى في مدينتي بني ورتيلان وخراطة (شرق).

واتهمت الموقوفين بـ"محاولة زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج".

وأفادت بأنهم ينتمون إلى "الحركة من أجل استقلال القبائل" (ماك)، وهي تطالب باستقلال مناطق شرق الجزائر العاصمة، حيث يعيش أمازيغ البلاد.

وقبل أسابيع، أعلنت السلطات الجزائرية تصنيف هذه الحركة، التي يقيم قادتها في فرنسا، "منظمة إرهابية".

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، إن مدينة خراطة شهدت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بالإفراج عن موقوفين الأسبوع الماضي.