تركيا تؤكد أن الإبادة الإسرائيلية في غزة تعد وصمة عار على جبين النظام الدولي.. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.

لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.. أجرى وزير الداخلية السورية أنس خطاب مباحثات مع المبعوث الإسباني إلى بلاده أنطونيو غونزاليس في هذا الشأن.

وبعد زلزال قوي بلغت شدته ثماني درجات فاصل سبعة من عشرة ضرب أقصى شرق روسيا اليوم.. تسونامي يدفع السكان إلى إخلاء المنطقة ويلحق أضرارا بالمباني، ودول عدة تحذر من وصوله إلى شواطئها.