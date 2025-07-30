تركيا
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تركيا: الإبادة الإسرائيلية وصمة عار على جبين النظام الدولي
في أخبارنا لهذا اليوم.. تركيا تؤكد أن الإبادة الإسرائيلية في غزة تُعدُّ وصمة عار على جبين النظام الدولي، تسونامي يضرب أقصى شرق روسيا بعد زلزال بقوة 8.7
تركيا: الإبادة الإسرائيلية وصمة عار على جبين النظام الدولي / TRT Global
منذ 15 ساعات

تركيا تؤكد أن الإبادة الإسرائيلية في غزة تعد وصمة عار على جبين النظام الدولي.. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية.

لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.. أجرى وزير الداخلية السورية أنس خطاب مباحثات مع المبعوث الإسباني إلى بلاده أنطونيو غونزاليس في هذا الشأن.

وبعد زلزال قوي بلغت شدته ثماني درجات فاصل سبعة من عشرة ضرب أقصى شرق روسيا اليوم.. تسونامي يدفع السكان إلى إخلاء المنطقة ويلحق أضرارا بالمباني، ودول عدة تحذر من وصوله إلى شواطئها.

مصدر:TRT Arabi
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