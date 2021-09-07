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حركة طالبان تعلن سيطرتها بالكامل على أفغانستان ومسعود يدعو إلى الانتفاضة، وإسرائيل تعزز قواتها على حدود غزة بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع.

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كيف تمكَّن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجنهم؟

طالبان تعلن سيطرتها بالكامل على أفغانستان ومسعود يدعو إلى الانتفاضة

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، سيطرتها على أفغانستان بالكامل مؤكدة سقوط وادي بانجشير، فيما دعا قائد المقاومة أحمد مسعود إلى "انتفاضة وطنية" ضد الحركة. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان: "مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب. سيعيش الناس الآن بحرية وسلامة وازدهار". [TRT عربي]

ورد مسعود على طالبان داعياً جميع الأفغان إلى "انتفاضة وطنية من أجل كرامة بلدنا وحريته وازدهاره"، فيما أكدت الجبهة أنها لا تزال تسيطر على "مواقع استراتيجية" في الوادي وأنها "مستمرة في القتال" ضد طالبان. [TRT عربي]

بعد فرار 6 أسرى.. إسرائيل تعزز قواتها على حدود غزة وتشديدات على حواجز الضفة

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قواتها على حدود غزة فيما شددت التفتيش على الحواجز في الضفة الغربية التي تشهد أزمة خانقة، إثر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع. [TRT عربي]

تشهد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في جميع مناطق الضفة الغربية أزمة خانقة، نتيجة قيام قوات الاحتلال بتفتيش المركبات، حسب ما أفاد شهود عيان لـTRT عربي. [TRT عربي]

وتركز قوات الاحتلال في حصارها على مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، مسقط رأس الأسرى الستة الذين تمكنوا فجر الاثنين، من الفرار من سجن "جلبوع" القريب من المدينة. [TRT عربي]