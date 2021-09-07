سياسة
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الرئيس التونسي يتعهد بالتصدي لـ"محاولات تسلل" إلى الأجهزة الأمنية
تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالتصدي لما ادعى أنها "محاولات تسلل إلى أجهزة الأمن الحيوية في الدولة"، لخدمة مصالح جهات معينة لم يسمها، فيما أشاد سعيد بإنجازات الحرس الوطني في محاربة الإرهاب و الإرهابيين.
الرئيس التونسي يتعهد بالتصدي لـ"محاولات تسلل" إلى الأجهزة الأمنية
سعيد قال إن محاولات التسلل من قبل البعض إلى أجهزة الأمن التونسية ستبوء بالفشل 
7 سبتمبر 2021

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، بالتصدي لما قال إنها محاولات تسلل إلى الأجهزة الأمنية في بلاده لـ"خدمة مصالح جهات معينة".

جاء ذلك خلال حديث له على هامش احتفال بالذكرى 65 لإنشاء جهاز الحرس الوطني، في ثكنة "العوينة" بتونس العاصمة، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على "فيسبوك".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشدد سعيد، في حديثه الاثنين، على أهمية "وحدة الدّولة"، وقال: إنه "سيتمّ التّصدي بالقانون لكل محاولات التّسلل إلى الأسلاك (أجهزة الأمن) الحيوية في الدولة، وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة (لم يسمها)".

واستطرد: "هناك للأسف من يريد أن يتسلل إلى هذه الأسلاك (المؤسسات) الحيوية بحثاً عن موقع قدم فيها.. فليعلم منذ الآن أن محاولاته ستبوء بالفشل، وسيتم تسميتهم بالأسماء''.

وتابع: "ستظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة".

وأشاد سعيد بعناصر الحرس الوطني قائلاً: "أُثني على إنجازات أعوان الحرس الوطني في محاربة الإرهاب والإرهابيين".

وفي 6 سبتمبر/أيلول 1957 تأسس الحرس الوطني، وهو يضم أكثر من 29 ألف عنصر، بحسب إحصاء رسمي عام 2018.

ومدد سعيد، في 24 أغسطس/آب الماضي، تدابيره الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، ما أثار انتقادات له بسبب استمرار ما يصفها منتقدون بحالة الغموض.

ورفضت غالبية أحزاب تونس تدابير سعيد، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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