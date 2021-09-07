عُثر على الممثّل الأمريكي مايكل كيه. وليامز الذي اشتهر بدور "عمر ليتل" في المسلسل الناجح "ذا واير" ميتاً في شقّة في نيويورك، بحسب ما كشفت الشرطة.

وقال جون غريمبل المسؤول في قسم شرطة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية إن وليامز "توفّي في شقّة في بروكلين".

وصرّحت وكيلة أعمال وليامز "بحزن عميق، تعلن العائلة وفاة الممثّل المرشّح لعدّة جوائز إيمي مايكل كينيث وليامز".

ولم يقدّم بعد أيّ سبب رسمي للوفاة، لكن عدّة وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر معنية بإنفاذ القانون قولها إنها تشتبه بأن تكون جرعة زائدة من المخدّرات هي السبب.

وقد اشتهر الممثّل المولود في بروكلين قبل 54 عاماً، والذي يحمل ندبة على وجهه، خصوصاً بدوره في مسلسل "ذي واير" على "اتش بي أو" الذي جسّد فيه دور لصّ مسلّح يقوم بسرقة تجّار المخدّرات في بالتيمور.

وامتّد هذا المسلسل الذي لقي نجاحاً كبيراً على خمسة مواسم من 2002 إلى 2008.

وعُرف مايكل كيه. وليامز أيضاً بدور ألبرت "تشوكي" وايت في مسلسل "بوردووك إمباير" على "اتش بي أو".

ورُشّح وليامز لعدّة جوائز "إيمي" عن أدوار متعدّدة، آخرها كان هذه السنة عن أدائه في "لوفكرافت كانتري"، وأيضاً في 2015 عندما لعب دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم "بيسي".

ومن الأعمال الأخرى التي خوّلته الترشّح لهذه الجوائز العريقة "ذي نايت أوف" سنة 2016، و"وين ذاي سي آس" سنة 2019 حول مجموعة من الشباب السود يُتّهمون زوراً بالاغتصاب في سنترال بارك في الثمانينات.

وكشف وليامز أن الندبة على وجهه خلّفها عراك في الشارع يوم عيد ميلاده الـ25 عندما جرحه رجل بشفرة.

وقال في مقابلة مع NPR إن هذه الندبة البارزة ساعدته على التقدّم في مسيرته من راقص في الصفوف الخلفية في أغنيات مصوّرة لنجوم مثل مادونا وجورج مايكل إلى صاحب أدوار بارزة في أعمال درامية.