سياسة
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ماذا قال وزير خارجية تركيا عن مستقبل العلاقات مع السعودية والإمارات ومصر؟
في مقابلة مع قناة NTV التلفزيونية، سلّط وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الضوء على مستقبل علاقات بلاده مع الإمارات والسعودية ومصر، فماذا قال؟
ماذا قال وزير خارجية تركيا عن مستقبل العلاقات مع السعودية والإمارات ومصر؟
جاوش أوغلو يؤكد استمرار المفاوضات والمباحثات مع الإمارات والسعودية ومصر بشكل إيجابي / AA
7 سبتمبر 2021

تحدّث وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، في مقابلة مع قناة NTV التلفزيونية، حول مستقبل العلاقات بين بلاده وكل من الإمارات والسعودية ومصر.

وقال جاوش أوغلو: إن "تركيا لم تكن لديها مشكلة مع الإمارات، ولكن الأخيرة لسبب ما تعاملت بفتور وبروح معادية"، مضيفاً: أن "العلاقات الدولية لا تقوم على عداوات دائمة أو صداقات دائمة".

وأشار الوزير التركي إلى أن الفترة الحالية تشهد محادثات بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم الإماراتيين، "وفي حال استمرار الزخم الإيجابي الحالي، فإن الأمور ستعود إلى مسارها السليم".

وعلى صعيد آخر، أوضح جاوش أوغلو أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين متواصلة عبر قنوات مختلفة، وأن "نتائجها حتى الآن إيجابية".

وتابع: "أعتقد أن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية ستعود إلى طبيعتها الجيدة، إن اتُّخِذت خطوات من الجانبين".

أمّا بخصوص العلاقات مع مصر، فقال جاوش أوغلو: إن "المفاوضات مستمرة عبر وفود من البلدين تجري زيارات متبادلة".

وأردف الوزير التركي بأنه "من الممكن الاتفاق على عودة السفراء، كما يمكننا التفاوض حول مناطق الصلاحية البحرية بما يحقق مكاسب حقيقية للقاهرة"، مشيراً إلى أن "التعاون التجاري بين البلدين في تزايد مستمر".

وتعليقاً على مشاركة مصر في ما يُعرف بـ"منتدى غاز شرق المتوسط"​، أكّد جاوش أوغلو أن "أي اتفاق بخصوص الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط، يستثني تركيا، لا قيمة له"، مضيفاً: "إن انتُهِكت حقوقنا، فسنتخذ الإجراءات اللازمة، وقد برهنا على ذلك بالفعل".

مصدر:TRT عربي
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