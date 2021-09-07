أدانت محكمة فيتنامية شاباً بتهمة "نقل أمراض خطيرة معدية" وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لمخالفته قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وتسبب "لو فان تري"، 28 عاما،ً في يوليو/تموز في إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا توفي واحد منهم، عندما سافر على متن دراجة نارية من مدينة "هو تشي منه" إلى مسقط رأسه في مقاطعة "كا ماو" جنوب البلاد، من دون الامتثال لقواعد العزل الصحي وكذلك تزييفه تاريخ سفره الأخير في نموذج استبيان صحي فور وصوله كا ماو.

وكانت السلطات المحلية الفيتنامية حينها ألزمت أي شخص يسافر من مقاطعات أخرى إلى كا ماو بعزل نفسه على الفور لمدة 21 يوماً.

وفي وقت لاحق ثبتت إصابة "تري" بكورونا ونقله الفيروس إلى أفراد عائلته وكذلك لعدد من الموظفين في مركز للرعاية الاجتماعية كان قد زاره.

وفي محاكمة استمرت ليوم واحد حُكم على تري بالسجن ودفع غرامة مالية تقدر بـ880 دولاراً.

وكانت فيتنام نجحت إلى حد بعيد مع فرضها قيود مشددة في احتواء الفيروس الذي تسبب أكثر من 530000 حالة مؤكدة وأكثر من 13300 حالة وفاة. لكن عدد الإصابات عاد ليرتفع من جديد في يونيو/حزيران مع تفشي سلالة دلتا الأكثر عدوى.