سياسة
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السويد تعتقل امرأتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب بسوريا
مكتب المدعي العام السويدي يعلن اعتقال سيدتين قادمتين من مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي في مطار ستوكهولم، الاثنين. ووفقاً للتلفزيون السويدي SVT، فإن "إحدى السيدتين يشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
السويد تعتقل امرأتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب بسوريا
اعتقال ثلاث سيدات وصلن من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي في مطار ستوكهولم الاثنين / Reuters
7 سبتمبر 2021

قال مكتب المدعي العام السويدي ووسائل الإعلام محلية، الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت سيدتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا، في أول اعتقالات من هذا القبيل في الدولة الإسكندنافية.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، وصلت ثلاث سيدات من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي يوم الاثنين إلى مطار ستوكهولم، حيث اعتقلت اثنتان فيما أطلق سراح الثالثة بعد استجوابها.

وقال الادعاء لوكالة الأنباء السويدية TT، إن السيدتين سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء إمكانية توجيه اتهام رسمي لهما.

وقال التلفزيون السويدي SVT: إن "إحدى السيدتين يشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تقيم حكماً ذاتياً في منطقة شمال وشرق سوريا، حيث أقام تنظيم داعش مقراً لخلافته المزعومة قبل انهيارها في 2017، قررت في يونيو/حزيران ترحيل النساء اللائي كن جزءاً من داعش وهن مواطنات سويديات.

وقال شيار علي، ممثل الأكراد في بلدان الشمال الأوروبي، للوكالة: "لا نستطيع ولا نملك الموارد لتقديمهن إلى العدالة. كونهن جزءاً من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبه تنظيم داعش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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