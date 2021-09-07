أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيساً للحكومة الجديدة في أفغانستان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي إن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائباً لرئيس الحكومة.

وأعلن مجاهد أيضاً تعيين الملا يعقوب قائماً بأعمال وزير الدفاع، وتعيين سراج الدين حقاني قائماً بأعمال وزير الداخلية وعباس ستاكينزاي قائماً بأعمال نائب وزير الخارجية.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعلنت "طالبان" سيطرتها على العاصمة كابل؛ بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر نفسه؛ ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن جميع المعينين سيكونون "قائمين بالأعمال". وفيما يلي القائمة الكاملة التي نشرتها الحركة:

رئيس الوزراء: الملا محمد حسن أخوند

النائب الأول لرئيس الوزراء: الملا عبد الغني برادر.

النائب الثاني لرئيس الوزراء: الملا عبد السلام حنفي.

وزير الخارجية: الملا أمير خان متقي.

وزير الدفاع: الملا محمد يعقوب.

وزير الداخلية: الملا سراج الدين حقاني.

وزير العدل: الملا عبد الحكيم شرعي.

وزير الحدود وشؤون القبائل: الملا نور الله نور.

رئيس المخابرات: الملا عبد الحق واثق.

وزير المالية: الملا هداية الله بدري.

وزير الاقتصاد: الملا دين محمد حنيف.

محافظ البنك المركزي: حاجي محمد إدريس.

وزير الطاقة والمياه: الملا عبد اللطيف منصور.

وزير التأهيل الريفي: الملا يونس أخوند زاده.

وزير الأشغال العامة: الملا عبد المنان عمري.

وزير المناجم والبترول: الملا محمد عيسى أخوند.

وزير الثقافة والإعلام: الملا خيرالله خير خواه.

نا ئب وزير الثقافة والإعلام: ذبيح الله مجاهد.

وزير الاتصالات: الملا نجيب الله حقاني.

وزير اللاجئين وإعادة التوطين: حاجي خليل الرحمن حقاني.