سياسة
2 دقيقة قراءة
طالبان تعلن تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة.. تعرّف ملامحها
كشفت حركة طالبان تشكيلة الحكومة الجديدة في أفغانستان، وأشارت إلى أن محمد حسن أخوند سيشغل منصب رئيس الحكومة.
طالبان تعلن تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة.. تعرّف ملامحها
ذبيح الله مجاهد أعلن تشكيلة حكومة طالبان الجديدة / AA
7 سبتمبر 2021

أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيساً للحكومة الجديدة في أفغانستان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي إن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائباً لرئيس الحكومة.

وأعلن مجاهد أيضاً تعيين الملا يعقوب قائماً بأعمال وزير الدفاع، وتعيين سراج الدين حقاني قائماً بأعمال وزير الداخلية وعباس ستاكينزاي قائماً بأعمال نائب وزير الخارجية.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعلنت "طالبان" سيطرتها على العاصمة كابل؛ بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر نفسه؛ ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن جميع المعينين سيكونون "قائمين بالأعمال". وفيما يلي القائمة الكاملة التي نشرتها الحركة:

رئيس الوزراء: الملا محمد حسن أخوند

النائب الأول لرئيس الوزراء: الملا عبد الغني برادر.

النائب الثاني لرئيس الوزراء: الملا عبد السلام حنفي.

وزير الخارجية: الملا أمير خان متقي.

وزير الدفاع: الملا محمد يعقوب.

وزير الداخلية: الملا سراج الدين حقاني.

وزير العدل: الملا عبد الحكيم شرعي.

وزير الحدود وشؤون القبائل: الملا نور الله نور.

رئيس المخابرات: الملا عبد الحق واثق.

وزير المالية: الملا هداية الله بدري.

وزير الاقتصاد: الملا دين محمد حنيف.

محافظ البنك المركزي: حاجي محمد إدريس.

وزير الطاقة والمياه: الملا عبد اللطيف منصور.

وزير التأهيل الريفي: الملا يونس أخوند زاده.

وزير الأشغال العامة: الملا عبد المنان عمري.

وزير المناجم والبترول: الملا محمد عيسى أخوند.

وزير الثقافة والإعلام: الملا خيرالله خير خواه.

نا ئب وزير الثقافة والإعلام: ذبيح الله مجاهد.

وزير الاتصالات: الملا نجيب الله حقاني.

وزير اللاجئين وإعادة التوطين: حاجي خليل الرحمن حقاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us