سياسة
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"خنازير غينيا".. ميركل توبخ سياسياً أطلق وصفاً مهيناً على متلقي لقاح كورونا
وبخت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السياسي المنافس أولاف شولتس الذي سبق وقال إن الذين حصلوا على اللقاح بجرعاته كاملاً كانوا "كخنازير غينيا (فئران تجارب) بالنسبة لأولئك الذين امتنعوا عن ذلك حتى الآن".
"خنازير غينيا".. ميركل توبخ سياسياً أطلق وصفاً مهيناً على متلقي لقاح كورونا
ميركل: لا أحد منا كان أو سيكون بأي شكل خنزير غينياً عندما يتعلق الأمر بالتطعيم / Reuters
7 سبتمبر 2021

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علناً تصريحات سياسي منافس وصف فيها الذين حصلوا على لقاحات مضادة لفيروس كورونا بأنهم "خنازير غينيا" (فئران تجارب).

وقالت ميركل الثلاثاء في كلمة أمام البرلمان: "لا أحد منا كان أو سيكون بأي شكل خنزير غينياً عندما يتعلق الأمر بالتطعيم".

ويتعلق الأمر بتصريح أطلقه نائب المستشارة أولاف شولتس، الذي يتصدر حزبه الديمقراطي الاجتماعي من وسط اليسار حالياً استطلاعات الرأي قبل انتخابات 26 سبتمبر/أيلول في ألمانيا.

وكان شولتس قال مؤخراً إن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بجرعاته كاملاً كانوا "كخنازير غينيا (فئران تجارب) بالنسبة لأولئك الذين امتنعوا عن ذلك حتى الآن"، وأضاف أنه حصل على اللقاح كما يجب على الآخرين أن يحذوا حذوه.

لكن ميركل لم تبد متفقة مع رسالة نائبها في خطابها الثلاثاء، وأضافت: "لا أولاف شولتس ولا أنا، ولا أي أحد آخر" كان "خنزير غينياً" بالنسبة للحصول على لقاحات اختبرت بالكامل وحصلت على كل الموافقات في ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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