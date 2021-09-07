سياسة
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رئيس وزراء تشيكيا: لا مكان للاجئين الأفغان في أوروبا
قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، إنه لا مكان للاجئين الأفغان في الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يساعدهم على البقاء في وطنهم.
رئيس وزراء تشيكيا: لا مكان للاجئين الأفغان في أوروبا
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس / AA
7 سبتمبر 2021

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الثلاثاء، إنه لا مكان للاجئين الأفغان في الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يساعدهم على البقاء في وطنهم.

وقال بابيس بعد اجتماعه مع نظيريه النمساوي والسلوفاكي في قصر ليدنيس بجنوب شرق تشيكيا، إنه "لا مكان لهم في أوروبا".

وشدد رئيس الوزراء التشيكي على أن "البديل الأفضل هو حلّ يجعل الناس يبقون في أفغانستان".

من جهته، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الثلاثاء إن بلاده خصصت 18 مليون يورو لمساعدة الأفغان اللاجئين إلى الدول المجاورة لأفغانستان.

وأضاف "سنحاول التخفيف من معاناتهم، لكننا نتفق على أن العام 2015 يجب ألا يتكرر مرة أخرى. نحن ضد الهجرة غير الشرعية وسنكافح المهربين".

وتابع "نحن بحاجة إلى البحث عن حلّ في المنطقة وعدم إثارة هجرة جماعية أخرى إلى أوروبا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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