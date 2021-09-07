اعتقل شخص وُصف بالـ"جهادي"، يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية مغربية في طنجة، حسب ما أعلنته الشرطة الإسبانية التي تعاونت مع الرباط في هذه القضية.

وفتح التحقيق في أواخر عام 2020، عندما اكتشفت الشرطة الإسبانية أن هذا الرجل كان "يشيد بمنفذي الهجمات الأخيرة التي ارتكبت في أوروبا"، حسب بيان الشرطة الإسبانية.

ثم حدد المحققون مكان وجود هذا الرجل "المتطرف"، وأبلغوا نظراءهم المغاربة في المديرية العامة لمراقبة الأراضي بأنه في بلدهم، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسمحت مراقبة أنشطته بالكشف عن أنه كان يجمع معلومات عن صناعة متفجرات "بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد أماكن سياحية في المغرب"، وعمدت المديرية العامة لمراقبة الأراضي إلى توقيفه في طنجة.

ولم تعلق المديرية العامة للأمن الوطني التي تشرف على المديرية العامة لمراقبة الأراضي حول الموضوع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.