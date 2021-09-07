سياسة
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اعتقال مشتبه به في المغرب يُعتقد أنه كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية
أقدمت السلطات المغربية على اعتقال شخص وُصف بأنه "جهادي" كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية مغربية في مدينة طنجة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسبانية.
اعتقال مشتبه به في المغرب يُعتقد أنه كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية
لم تعلق المديرية العامة للأمن الوطني التي تشرف على المديرية العامة لمراقبة الأراضي حول الموضوع - صورة أرشيفية
7 سبتمبر 2021

اعتقل شخص وُصف بالـ"جهادي"، يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجمات على مواقع سياحية مغربية في طنجة، حسب ما أعلنته الشرطة الإسبانية التي تعاونت مع الرباط في هذه القضية.

وفتح التحقيق في أواخر عام 2020، عندما اكتشفت الشرطة الإسبانية أن هذا الرجل كان "يشيد بمنفذي الهجمات الأخيرة التي ارتكبت في أوروبا"، حسب بيان الشرطة الإسبانية.

ثم حدد المحققون مكان وجود هذا الرجل "المتطرف"، وأبلغوا نظراءهم المغاربة في المديرية العامة لمراقبة الأراضي بأنه في بلدهم، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسمحت مراقبة أنشطته بالكشف عن أنه كان يجمع معلومات عن صناعة متفجرات "بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد أماكن سياحية في المغرب"، وعمدت المديرية العامة لمراقبة الأراضي إلى توقيفه في طنجة.

ولم تعلق المديرية العامة للأمن الوطني التي تشرف على المديرية العامة لمراقبة الأراضي حول الموضوع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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