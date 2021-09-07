سياسة
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شاهد | إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية من 9 أفراد على هدم منزلها في القدس‎‎
أقدمت عائلة فلسطينية على هدم منزلها الواقع وسط مدينة القدس المحتلة بعد أن أجبرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ذلك بدعوى عدم وجود ترخيص بناء.
شاهد | إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية من 9 أفراد على هدم منزلها في القدس‎‎
يواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، حسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات آلاف الدولارات لكل شقة سكنية
7 سبتمبر 2021

أجبرت إسرائيل، الثلاثاء، عائلة فلسطينية على هدم منزلها الواقع وسط مدينة القدس المحتلة، بدعوى عدم وجود ترخيص بناء.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، في بيان مقتضب، أن عائلة دويك المقدسية أُجبرت على هدم منزلها بيدها، بحي البستان في بلدة سلوان، بحجة عدم وجود ترخيص بناء، تفادياً لدفع تكاليف الهدم لطواقم وآليات البلدية.

وأوضح المركز أن قرار الهدم، أصدرته "بلدية القدس" الإسرائيلية قبل حوالي 20 يوماً.

وأشار إلى أن مساحة المنزل القائم منذ 2017، تبلغ 80 متراً مربعاً، ويعيش فيه 9 أفراد، بينهم 7 أطفال أكبرهم 16 عاماً وأصغرهم عامان.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت الأخيرة بذلك فستكون التكاليف باهظة.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، حسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات آلاف الدولارات لكل شقة سكنية.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي)، إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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