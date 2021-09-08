سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 سبتمبر/أيلول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 سبتمبر/أيلول 2021
قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي إن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائباً لرئيس الحكومة / AFP
8 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

طالبان تعلن تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة، ومنظمة العفو الدولية تنقل شهادات مروعة لما يحدث للاجئين بعد عودتهم إلى سوريا.

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طالبان تعلن حكومتها

أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيساً للحكومة الجديدة في أفغانستان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من سيطرة الحركة على البلاد. [TRT عربي]

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي إن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائباً لرئيس الحكومة. [الأناضول]

وأعلن مجاهد أيضاً تعيين الملا يعقوب قائماً بأعمال وزير الدفاع، وتعيين سراج الدين حقاني قائماً بأعمال وزير الداخلية، وعباس ستاكينزاي قائماً بأعمال نائب وزير الخارجية. [TRT عربي]

شهادات مروعة لما يحدث للاجئين بعد عودتهم إلى سوريا

ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب. [TRT عربي]

وناشدت المنظمة في تقرير جديد بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألَّا تفرض عليهم العودة "القسرية" الى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها. [TRT عربي]

ووثقت المنظمة "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ عام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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