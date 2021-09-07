سياسة
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بايدن يوافق على منح الجيش اللبناني مساعدات بـ47 مليون دولار
قرر الرئيس الأمريكي تفويض وزير الخارجية في منح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.
بايدن يوافق على منح الجيش اللبناني مساعدات بـ47 مليون دولار
بايدن فوض وزبر خارجيته في منح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار / Others
7 سبتمبر 2021

فوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في منح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مساء الثلاثاء.

وقال بايدن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس, أفوض وزير الخارجية بمقتضى المادة 552C2 من قانون المساعدة الخارجية، في سحب ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة للولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفورية للقوات المسلحة اللبنانية".

وأضاف: "كما أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506A1 من قانون المساعدة الخارجية في سحب ما يصل إلى 22 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة الفورية للجيش اللبناني".

كما خول بايدن وزير الخارجية تقديم الإخطار المناسب إلى الكونغرس لتنفيذ هذا القرار.

وبداية سبتمبر/أيلول الجاري، زار وفد من الكونغرس الأمريكي لبنان، وأكد أن الولايات المتحدة يمكنها تأدية دور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في البلاد للخروج من أزماتها.

ومنذ أواخر 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار مالي وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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