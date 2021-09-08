سياسة
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وسط خلاف حاد.. رئيس الصومال يعين رئيساً جديداً للمخابرات
عين الرئيس الصومالي رئيساً جديداً للمخابرات وسط خلاف مع رئيس الحكومة الذي عين شخصاً آخر في المنصب، بعد أن أقال قبل اليوم المسؤول السابق عن الجهاز بسبب التحقيق في وفاة موظفة في جهاز الأمن السيبراني.
وسط خلاف حاد.. رئيس الصومال يعين رئيساً جديداً للمخابرات
مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يعلن تعيين رئيس جديد للمخابرات / Reuters
8 سبتمبر 2021

قال مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الثلاثاء، إن الرئيس عين رئيساً جديداً للمخابرات وسط خلاف مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي عين شخصاً آخر في المنصب.

كان روبلي قد أوقف فهد ياسين مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن العمل، الاثنين، قائلاً إن تقريره بخصوص مقتل واحدة من موظفي الجهاز لم يكن مرضياً، ممَّا أشعل فتيل الخلاف.

وعين الرئيس، الذي وصف خطوة رئيس الوزراء بأنها غير دستورية، ياسين عبد الله محمد قائماً بأعمال مدير الجهاز، وقال إنه عين ياسين مستشاراً أمنياً له.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، اختفت إكرام تهليل الموظفة بقسم الأمن السيبراني في جهاز المخابرات الصومالية، قبل أن يتم الإعلان الخميس الماضي عن مقتلها على يد مسلحي حركة "الشباب".

وعقب ساعات على اتهام المخابرات الصومالية حركة "الشباب" بقتل الموظفة، نفت الحركة في بيان مسؤوليتها، ما أثار شكوكاً واسعة حول تورط مسؤولين بالجهاز في الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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