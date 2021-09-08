سياسة
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أرملة روبرت إف كنيدي تعارض الإفراج المشروط عن المدان بقتل زوجها
اعترضت أرملة "روبرت إف. كنيدي" على توصية لجنة مراجعة في كاليفورنيا بالإفراج المشروط عن الرجل الذي قتل زوجها، قائلة: "ينبغي ألَّا تتاح له الفرصة لممارسة الإرهاب مرة أخرى".
أرملة روبرت إف كنيدي تعارض الإفراج المشروط عن المدان بقتل زوجها
إثيل كنيدي تعترض على إطلاق السراح المشروط لسراح المدان بقتل زوجها / Reuters
8 سبتمبر 2021

أعربت إثيل كنيدي أرملة السيناتور ووزير العدل السابق روبرت إف. كنيدي عن معارضتها لتوصية لجنة مراجعة في كاليفورنيا بالإفراج المشروط عن الرجل الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة اغتيال زوجها خلال حملته الرئاسية عام 1968.

وكتبت إثيل (93 عاماً) "عانت عائلتنا وبلدنا من خسارة لا توصف بسبب وحشية رجل واحد. نؤمن بالرأفة التي أنقذت حياته، ولكن للحد من عنفه ينبغي ألَّا تتاح له الفرصة لممارسة الإرهاب مرة أخرى".

ونشرت إثيل رسالتها الموجزة في وسائل الإعلام بعد 11 يوماً من توصل لجنة مؤلفة من مفوضين اثنين وتابعة لمجلس مختص بالنظر في الإفراج المشروط عن السجناء بالولاية إلى استنتاج في 27 أغسطس/آب مفاده أن القاتل المدان سرحان سرحان (77 عاماً) بات مهيئاً للإفراج المشروط عنه.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي توصي فيها لجنة مراجعة أولية بإطلاق سراحه.

ويمكن للطاقم القانوني للمجلس إعادة النظر في قرار اللجنة خلال 120 يوماً، ويمكن خلال تلك الفترة إحالة القضية إلى المجلس بكامل هيئته لمزيد من التقييم.

وسيكون أمام حاكم كاليفورنيا بعد ذلك 30 يوماً لنقض القرار أو الإبقاء عليه. وستضع هذه العملية مصير سرحان بين يدي الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم المرجّح فوزه في الانتخابات التي ستجرى في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وإذا لم يتخذ الحاكم أي إجراء، فسيتم تحديد موعد إطلاق سراح السجين. وتم رفض الإفراج المشروط عن سرحان، وهو لاجئ فلسطيني، 15 مرة من قبل.

وانحازت إثيل كنيدي إلى ستة من أبنائها التسعة الذين ما زالوا على قيد الحياة في الاعتراض العلني على إطلاق سراح سرحان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إثيل عن الأمر وفقاً لما نقله متحدث باسم العائلة.

وأدين سرحان بقتل روبرت إف. كنيدي (42 عاماً) بالرصاص في لوس أنجليس في الخامس من يونيو/حزيران 1968، بعد دقائق من إلقاء السناتور الأمريكي عن نيويورك ووزير العدل السابق خطاب فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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