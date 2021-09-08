قالت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، إن لصوصاً مسلحين هاجموا أحد متاجر "بولغاري" في ساحة فاندوم الفخمة في باريس، وسرقوا مجوهرات قيمتها عشرة ملايين يورو (11.84 مليون دولار).

وقبل منتصف النهار بقليل سرق ثلاثة أفراد، يرتدون حُللاً أنيقة ومسلحون ببنادق، المتجر الذي تم تجديده في الآونة الأخيرة بالساحة الواقعة في وسط باريس حيث يقع فندق ريتز.

وفر ثلاثة في سيارة بينما فر أربعة آخرون شاركوهم في ارتكاب الجريمة على متن دراجات نارية. واضطر ثلاثة إلى ترك سيارتهم والانطلاق جرياً على أقدامهم قبل أن تلقي الشرطة التي تطاردهم القبض على اثنين منهم.

ووقعت سلسلة من حوادث السطو على متاجر مجوهرات في باريس في الأشهر القليلة الماضية. ومن المرجح أن تتصدر قضايا الأمن والجريمة اهتمامات الناخبين في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وفي يوليو/تموز استولى لصوص في هجوم على متجر شوميه للمجوهرات قرب شارع الشانزليزيه على منقولات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.4 مليون دولار)، غير أنه تمت استعادة المسروقات لاحقاً وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم.

وتعرض متجر "دين فان" للمجوهرات في وسط باريس كذلك لعملية سطو مسلح في الشهر نفسه.