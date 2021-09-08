ادعى مخترق إلكتروني أنه سرق معلومات شخصية لنحو سبعة ملايين إسرائيلي، أي نحو 80% من السكان، من خلال اختراق موقع إلكتروني تستخدمه البلديات.

وفي حال صحة ادعائه، ستكون هذه العملية واحدة من أكبر وأهم عمليات الاختراق في تاريخ إسرائيل، حسب جوريزلم بوست.

وبدأ المخترق بنشر معلومات شخصية لإسرائيليين بما في ذلك بطاقات الهوية ورخص القيادة والنماذج الضريبية، في محاولة لإثبات صحة كلامه.

ويدعي المخترق الذي يحمل اسم "sangkanicil" أنه نجح في التسلل إلى عدد من البلديات، وقال إنه يعرض هذه المعلومات للبيع، دون تحديد السعر حتى الآن.