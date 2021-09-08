سياسة
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الكبرى في تاريخ إسرائيل؟.. "هاكر" يدعي سرقة معلومات 7 ملايين إسرائيلي
قال مخترق إلكتروني إنه سرق معلومات شخصية لنحو سبعة ملايين إسرائيلي، أي نحو 80% من السكان، من خلال اختراق موقع إلكتروني تستخدمه البلديات، وقال إنه يعرض هذه المعلومات للبيع، دون تحديد السعر حتى الآن.
الكبرى في تاريخ إسرائيل؟.. "هاكر" يدعي سرقة معلومات 7 ملايين إسرائيلي
 قد تكون هذه العملية واحدة من أكبر وأهم عمليات الاختراق في تاريخ إسرائيل / Reuters
8 سبتمبر 2021

ادعى مخترق إلكتروني أنه سرق معلومات شخصية لنحو سبعة ملايين إسرائيلي، أي نحو 80% من السكان، من خلال اختراق موقع إلكتروني تستخدمه البلديات.

وفي حال صحة ادعائه، ستكون هذه العملية واحدة من أكبر وأهم عمليات الاختراق في تاريخ إسرائيل، حسب جوريزلم بوست.

وبدأ المخترق بنشر معلومات شخصية لإسرائيليين بما في ذلك بطاقات الهوية ورخص القيادة والنماذج الضريبية، في محاولة لإثبات صحة كلامه.

ويدعي المخترق الذي يحمل اسم "sangkanicil" أنه نجح في التسلل إلى عدد من البلديات، وقال إنه يعرض هذه المعلومات للبيع، دون تحديد السعر حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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