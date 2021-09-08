سياسة
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مناطق العبور.. طريق الكوكايين إلى أوروبا يمر عبر بلجيكا وهولندا
قالت الوكالة الأوروبية للشرطة إن المنظمات الإجرامية تستغل زيادة إمدادات الكوكايين ولا سيما من كولومبيا لاستخدام مواني روتردام (هولندا) وهامبورغ (ألمانيا) وخاصة أنتويرب (بلجيكا) لإدخال المخدرات إلى أوروبا.
مناطق العبور.. طريق الكوكايين إلى أوروبا يمر عبر بلجيكا وهولندا
تقرير للوكالة الأوروبية للشرطة يكشف أن بلجيكا وهولندا أصبحتا المحورين الرئيسيين لتهريب الكوكايين إلى أوروبا / AP
8 سبتمبر 2021

أصبحت بلجيكا وهولندا المحورين الرئيسيين لتهريب الكوكايين إلى أوروبا وتجاوزتا بذلك إسبانيا كطريق رئيسي للدخول إلى الدول الأوروبية، كما كشف تقرير للوكالة الأوروبية للشرطة (يوروبول) الثلاثاء.

وقالت الوكالة في تقرير وضع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن المنظمات الإجرامية تستغل زيادة إمدادات الكوكايين، ولا سيما من كولومبيا، لاستخدام مواني روتردام (هولندا) وهامبورغ (ألمانيا) وخاصة أنتويرب (بلجيكا) لإدخال المخدرات إلى هولندا.

وقال التقرير: إن "مركز سوق الكوكايين في أوروبا انتقل إلى الشمال".

وأفاد تقرير الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بأن الاستخدام المتزايد لنقل البضائع في حاويات بالاعتماد على القدرات الكبيرة لمحطات مواني أنتويرب وروتردام وهامبورغ "عزز دور هولندا كمنطقة عبور".

وأكد أن سواحل بحر الشمال "طغت على شبه الجزيرة الإيبيرية كنقطة دخول رئيسية للكوكايين الذي يصل إلى أوروبا".

وقالت الشرطة الأوروبية إن إجمالي كميات الكوكايين التي ضبطت في أنتويرب بلغ 65.6 طناً في 2020.

وفي فبراير/شباط ضبطت ألمانيا وبلجيكا كمية قياسية تبلغ 23 طناً من المخدرات كانت مخبأة في حاويات بحرية.

وكانت الزيادة في الإمدادات حفزت سوق الكوكايين الأوروبي لا سيما منذ اتفاقية السلام المبرمة في 2016 بين المتمردين في "القوات الثورية ا لمسلحة الكولومبية" (فارك) والحكومة الكولومبية، والتي أدت إلى ظهور مجموعات مختلفة تتنافس للسيطرة على إنتاج الكوكايين، حسب التقرير.

وكانت "فارك" تسيطر على جزء من المنطقة التي تُزرع فيها الكوكا، وتنظم حصول الوسطاء والمهربين الدوليين على إمدادات الكوكايين المتاحة.

وقال التقرير إن اتفاق السلام المبرم في 2016 "أنهى هيكل القيادة المتكاملة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وأدى إلى ظهور مجموعات متفرقة مختلفة تمارس السيطرة على مختلف المناطق وعلى إنتاج الكوكايين" في هذه المناطق.

وأضاف أن هذا "ضاعف إمكانية تكوين تشكيلات وشراكات جديدة".

وغيرت المنظمات الإجرامية الأوروبية استراتيجيتها، وشكلت تحالفات بدون وسيط مع هذه الجماعات مع شراء الكوكايين مباشرة من المصدر.

وخلص التقرير إلى أن الكوكايين هو ثاني أكثر المخدرات استخداماً بعد القنب في غرب أوروبا ووسطها، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن عدد المتعاطين في 2020 بلغ 4.4 ملايين شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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